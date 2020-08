¡Ivana Yturbe sabe qué 'regalona' atormenta a Melissa Klug! [VIDEO]

¡Con palo! Ivana Yturbe afirma que sabe quién es la 'regalona' que estuvo coqueteando con Diego Chavarri, el novio de Melissa Klug, y confesó que en su relación también hubo una resbalosa. "Hay cada 'resbalosa' de verdad, yo no entiendo, no entiendo", dijo.





Al parecer, Mario Irivarren también ha estado en la mira de este tipo de chicas. "Se han fijado (en Mario) pero no les liga, luego las dejan. Uno jamás va a cambiar a la chica que quiere por una chica que sabe que es una 'resbalosa'", expresó tajante.

Sobre la supuesta 'regalona' que intentó meterse en la relación de Melissa Klug y Diego Chavarri, Ivana Yturbe afirmó: "Diego muere por ella y esta ahí feliz, jamás la va a cambiar por nadie, menos por una chica tan 'regalona' como la que se le regaló".

Aunque la novia de Mario Irrivaren no quiso dar nombres, si confesó que es una chica reality. Al ser consultada sobre si sería Melissa Loza, prefirió callar. "¿Así? Ay, yo no sé quién es. O sea si sé, pero no voy a decir pues no", afirmó.

¿Si el río suena es porque las piedras trae? "Yo también pienso lo mismo pero prefiero (no decir nada). Yo sé quien es. Hay un montón que se hacen a las dignas, pero bueno...", contestó Ivana Yturbe.

Además, la amiga de Melissa Klug dio a entender que la misma 'regalona' que se metió con Diego Chavarri habría intentado algo con Mario Irivarren. "(Le gustan los guerreros) con novia. ¿Qué feo no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Lo bueno es que nuestros novios jamás nos van a dejar por una chica así", dijo.

Como se recuerda, hace poco Diego Chavarri y Melissa Klug decidieron darse un tiempo, que en realidad no duró mucho. "Tú sabes que siempre hay regalonas", declaró la 'Blanca de Chucuito' y se especuló que habría sido Melissa Loza. 'La diosa' respondió: "No quiero llamarlo envidia pero por qué manchar la imagen de una mujer decente que no se mete con nadie”. ¡Quién será!

