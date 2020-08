¡ENAMORADÍSIMO! Miguel Arce presenta a su novia, Vanessa Mohme [FOTOS]

¡Más enamorado no puede estar! Miguel Arce está contentísimo junto a su novia, Vanessa Mohme, y lo demostró en vivo con un tierno comentario sobre su nuevo amor, con quién empezó una relación el 29 de octubre del 2015.

"Definitivamente han sido 7 meses muy especiales y yo creo que ha influido mucho el que no tenga nada que ver con la televisión", dijo Miguel Arce a Al aire. Luego agregó: "Me mete unas cuadradas, me tienen así, me meten unas cuadradas de alma". Lo dicho por el excombatiente fue respaldado por Vanessa Mohme, quien dijo que "hay que tener mano dura a veces".

Pero esta no es la primera vez que Miguel Arce habla sobre lo enamorado que está, en varias entrevista ha dicho que está prendado de Vanessa Mohme. “Estoy tranquilo, bien, feliz con mi enamorada. Me siento tranquilo, relajado. Aprovechando las vacaciones. Me siento en un buen momento. ¿Casarnos? Se han conversado muchas cosas, pero sí hemos decidido tomarlo con calma”, dijo a inicios de mayo.

En otra ocasión, Miguel Arce comentó: “Estoy tranquilo, feliz y enamorado. Me siento bastante estable y con los pies en la tierra. De repente es una tranquilidad que no sentía hace mucho y me siento bien. Creo que estoy tomando buenas decisiones. Siento que estoy haciendo las cosas bien y eso me hace sentir bien”.

Asimismo, añadió: “Desde el 29 de octubre que me siento bien (risas). Voy a cumplir siete meses y nunca había durado (una relación) tanto en mi vida. Estoy 'templado'”.

Y eso no cabe duda, basta con visitar su cuenta de Twitter para ver lo enamoradísimo que está. Cupido ya lo flechó. "Cuando te ves haciendo compras en pareja con tu enamorada de 7 meses ... te das cuenta que fuiste ATRAPADO :)", escribió. ¡Míralo con tus propios ojos!