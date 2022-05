¡Enfureció! Yahaira Plasencia enfrenta a 'Tus protagonistas' en vivo [VIDEO]

¡No aguanto más! Yahaira Plasencia respondió a todas las acusaciones que los exmiembros de su orquesta musical han estado lanzando en su contra en los últimos días. La novia de Jefferson Farfán incluso llamó “hipócritas” a Tus Protagonistas.

Esta mañana Tus Protagonistas estuvieron como invitados en el programa Espectáculos para enfilar nuevamente sus críticas hacia la cantante, donde los exintegrantes del grupo de Yahaira Plasencia señalaron nuevamente que la rubia era una persona inestable.

Sin embargo, estas críticas no agradaron nada a la cantante, quien decidió a Tus Protagonistas de una vez por todas con una llamada telefónica. Al principio Yahaira Plasencia habló con Tomate Barraza durante el corte comercial, pero al final decidió hacerlo en vivo.

“Se fue todo al tacho porque ustedes cuatro, trabajando conmigo querían plantar el trabajo, querían dejarme sola con este proyecto y yo les dije a ustedes bien claro: ‘quiero saber si ustedes van a seguir o no’ y me senté en mi mesa y te dije y tú me dijiste: ‘no mi corazón, tranquila, nosotros vamos a seguir contigo’ y yo me entero por los músicos que ustedes no seguían”, afirmó Yahaira Plasencia.

Aunque la novia de Farfán decidió cortar abruptamente la llamada telefónica, se volvió a comunicar en dos ocasiones más para seguir descargando su molestia contra sus exmusicos en vivo.

Cuando Yahaira cortó por tercera vez, Jazmin Pinedo mostró su malestar por la falta de respeto hacia los conductores, debido a que la cantante parecía estar jugando con ellos al llamar y cortar cada vez que se le antojaba.

Finalmente, Yahaira Plasencia enfiló sus críticas hacia uno de los integrantes en particular, el joven que responde al nombre de Aramiz. “Tú eres un malcriado, tú a mí me faltabas al respeto a cada rato ¿o no es así? y yo a ti te llamaba la atención porque soy mujer pero también tengo mi carácter y no me voy a dejar por un mocoso malcriado como tú y tú ibas en zapatillas, ibas sin camisa, ibas como te daba la gana y yo jamás te desconté ni un sol por las malcriadeces que hacías”, afirmó.

