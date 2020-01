Ernesto Jiménez se muestra más enamorado que nunca [FOTO]

El ex conductor de ‘Espectáculos’, Ernesto Jiménez, se encuentra en una de las mejores etapas de su vida amorosa y no tiene reparos en demostrarlo, claro ejemplo de ello, son las variadas fotografías que cuelga en su cuenta de Instagram. A los tórtolos se les puede apreciar desbordando felicidad por el gran amor que los une.

Al ex chico 'reality' no sólo se le ha visto disfrutando de grandes momentos junto a sus compañeros de televisión, si no también, junto a esta guapa jovencita. Se trata de Antonella Bacco, la chica que conquistó el corazón de Jiménez. Varias de las fotografías van acompañadas de textos que resaltan el amor que se tienen.

A pesar de que la pareja no viva en el mismo país, ambos se dan tiempo para pasar lindos momentos juntos.





ERNESTO JIMÉNEZ Y ESPECTÁCULOS

El día de hoy, se transmitió el último programa de 'Espectáculos'. El popular programa conducido por 'la chinita' Jazmín Pinedo, dio por culminado tras varias temporadas al aire. Al iniciar el programa, tuvieron que dar una mala noticia, y es que el reportero de Latina, Gianfranco Antón, falleció. La inesperada noticia entristeció el set del programa. "Gianfranco era una persona que a pesar de todo lo que podía suceder en 'Espectáculos' siempre estaba sonriendo y es así como lo vamos a recordar", expresó Jiménez. Ambos conductores enviaron las sentidas condolencias a la familia.

