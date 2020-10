El aislamiento generado por el COVID-19 ha cambiado la forma de trabajar de todas las personas, más aún si se tiene hijos pequeños. Por ello, el home office constituye ahora un gran desafío para todo el mundo, pues es frecuente la falta de motivación y el bajo rendimiento.

Pero tranquila, no todo está perdido. Para mantener la calma y aumentar la productividad en medio de la crisis sanitaria, Ana Romero CEO de Coaching Power Empresas, comparte cinco recomendaciones fundamentales que necesitas conocer.

1. El poder de creer en uno mismo

Ante un panorama de incertidumbre, las personas son más susceptibles a trazarse límites mentales o crear inseguridades. Creer en uno mismo no es fácil; sin embargo, tenemos que superar esa brecha de creencia personal para conseguir todas las aspiraciones, metas y logros que nos hayamos planteado.

“Independientemente de lo que pase allá afuera, es muy importante confiar y valorar nuestras capacidades para no ser susceptibles a lo que los demás puedan decir de nosotros”, señala Romero. Para trabajar en ello, repite todos los días “yo puedo”, “yo creo en mí” y “yo soy seguro”. Así penetraremos el subconsciente y sentiremos un cambio sustancial.

2. La importancia del “paso a paso”

Una persona multistask resulta sumamente beneficiosa en el mundo laboral actual, ya que puede desempeñar diferentes funciones de manera eficaz. No obstante, es muy importante saber que existen procesos para ejecutar nuestros objetivos profesionales. “Querer ser un pulpo no es una ventaja competitiva ni para el líder ni para la empresa porque no fomenta el trabajo en equipo ni la confianza en los colaboradores”, dice la especialista. En tiempos de cambios, sigue adelante, pero apóyate siempre de tu equipo.

3. No te juzgues

En un mundo competitivo, las personas generamos un nivel de autoexigencia tan elevado que es prácticamente imposible alcanzar nuestras propias metas. Recuerda que no tienes toda las respuestas, por lo que es fundamental pedir ayuda. “Muchas veces el juicio es tu propio obstáculo. No seas duro contigo mismo para que puedas ser libre y avanzar a tu manera”, sostiene.

4. Aprende a llevar una vida equilibrada

Es de suma importancia gestionar el tiempo para que exista un equilibro entre lo que dices y lo que haces. Lo mejor es generar una rutina con horarios que permitan organizar las actividades del día y respetarla para cumplir con los plazos establecidos. Para lograr ello, aprende a decir que no si sientes que no puedes con todo.

5. Rodéate de personas que te sumen

Para generar autoestima y motivación personal se requiere de personas que aporten aspectos positivos a tu vida y que quieran verte lograr tus metas. Únete a un grupo de personas inquietas por cambiar el mundo como tú o créalo tú mismo. “No olvides que aprender a reconocer el éxito de los demás forja la grandeza de una persona y mucho más si es que aportas tu granito de arena para este propósito”, finaliza Romero.