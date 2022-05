Innovar el campo de los negocios ha traído satisfacción a jóvenes líderes. Es así que que el Perú se prepara para participar en un importante concurso de gestión empresarial: los Juedos de Negocio Mundial: Brandstorm, a cargo de una importante marca de belleza.

L’Oréal Perú lanzó la edición 2015 de Brandstorm por primera vez en el país. Este innovador juego de negocios y competición ha atraído a más de 70,000 participantes en sus 23 años de existencia a nivel mundial. Este año tres estudiantes peruanas de la Universidad de Lima han resultado ganadoras del concurso nacional y serán desafiadas a ponerse en el lugar de un Director de Marketing Internacional de L’Oréal y trabajar retos de la vida real con el asesoramiento directo de altos ejecutivos de la empresa.

“Nuestro concepto para trabajar todo esto fue: Lancôme Journey: Discover beauty through out senses (descubrir la belleza a través de los 5 sentidos). El proyecto estuvo dirigido a mujeres y se trató sobre crear una experiencia de compra para la marca Lancôme en el Travel Retail. Tuvimos que crear cómo sería nuestra tienda en los aeropuertos, cómo se verían nuestros productos, qué activaciones haríamos para atraer a clientas, realizar campaña publicitaria y digital con la finalidad que la clienta no solo vea el producto sino que se conecte a él y sea parte durante su viaje”, expresaron las estudiantes ganadoras Jimena Arrieta Mori, Karina Valdez Morante y Ximena Ruiz Grau quienes participaron con el nombre de “Travel Maker” el pasado 18 de junio en la gran final mundial en la que compitieron contra más de 45 países.