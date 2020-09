¿Buscando un cambio de look? El prolongado tiempo en casa ha hecho que nos miremos más al espejo y, en consecuencia, nos animemos por un nuevo corte o color de cabello. Sin embargo, no todas poseemos las habilidades de un estilista y, aunque lo intentemos, no siempre saldrá el resultado esperado.

Pensando en esta situación, la marca Schwarzkopf, junto a Igora Vital, abrieron una línea de WhatsApp, la cual permite que los interesados puedan acceder a expertas en coloración y cuidado capilar para resolver las inquietudes más comunes al momento de tinturarse.

Las asesorías son 100% gratuitas y solo es necesario contar con un celular, con el que podrán acceder a asesorías por video, chat o mensaje, donde los especialistas orientarán de manera personalizada a cada usuario y brindarán consejos en temas como qué tono escoger, consejos prácticos para la aplicación del tinte, cuánto tiempo se debe dejar el producto, y muchos más.

“A través de este servicio gratuito, hemos llegado a más de 10,000 mujeres que buscan recibir recomendaciones en tiempo real desde la comodidad de su hogar, logrando ser la primera opción de asesoramiento antes de que tomen una decisión”, explica Vivian Coronel, gerente de marketing para coloración de Henkel.

Los interesados pueden comunicarse a través del WhatsApp +57 3184723849, de lunes a viernes de 8:00 am. a 7:00 pm. y sábados, domingos y feriados de 8:00 am. hasta las 5:00 pm. Recuerda que no es necesario haber realizado la compra de algún producto de la marca para recibir la asesoría.