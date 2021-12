Durante estas fiestas de fin de año muchas personas realizan diferentes gastos en la compra de regalos, cena, adornos para la casa y otros artículos que consideran necesarios; y muchas veces no se limitan e incluso sacan préstamos y terminan endeudándose. Por ello, Alfredo Marin, Sub Gerente de Productos Minoristas de BanBif brinda algunas recomendaciones financieras para manejar con éxito el dinero en caso se haya tomado la decisión de sacar un préstamo personal.

Calificación crediticia:

Primero la calificación, en línea se puede consultar en varias entidades si se está sujeto de crédito para el monto que se desea, pero si no estás en la “pre calificación” es mejor que se asista presencialmente llevando los documentos que sustenten el flujo de ingresos para la evaluación.

Evite disponer de dinero de fuentes más costosas:

Luego el tiempo en que se tendrá el dinero en manos, es importante preguntar a la entidad y observar si calza con la necesidad, muchas personas por buscar otras condiciones les “gana el tiempo” y terminan disponiendo dinero de fuentes más onerosas como el retiro de dinero en efectivo de tarjeta de crédito.

Analice la simulación de cuota de pago:

El tercer punto es la cuota, porque hay gastos adicionales como el seguro de desgravamen, comisiones, etc. Lo que cuenta es el valor real de la cuota y con eso comparar el costo. Hay que tomar en cuenta que los simuladores de cuotas, usualmente dan una corrida con primer vencimiento a 30 días, es importante que se fije la fecha de pago real y mirar esa cuota incluido el periodo de gracia (tiempo entre el desembolso y la fecha del primer pago).

Genere el hábito del ahorro:

Para usar correctamente los ahorros o las gratificaciones en esta época del año es preferible que primero se ahorre y luego se gaste lo que queda. Si se tiene el buen hábito de ahorrar, hay que trasladar una parte de la gratificación a otra cuenta y el resto usarlo para cubrir tres tipos de necesidades y en este orden: las necesarias (comida, luz, agua, mantenimiento, internet, colegio, cumplir con las obligaciones, etc), las útiles (pre pagar una deuda, hacer una mejora en el hogar, adquirir para reemplazar un artículo de la casa, ropa necesaria, etc) y finalmente los gastos de ocasión o de recreo (cenas, regalos de navidad, salidas, gustos, etc). Ahorrar es uno de los mejores hábitos y es la base de la inversión y la prosperidad personal y familiar.

No compre por impulso:

En el caso de las ofertas por Internet, diciembre es el mes de las ofertas, pero lo importante es no comprar por impulso o por ocasión, porque la gratificación se esfuma, se debe definir lo que se necesita (por ejemplo, un perfume para un regalo), luego se debe fijar un monto que calce con el presupuesto (por ejemplo, máximo S/ 80.00) y finalmente buscar en los establecimientos en línea donde haya confianza. Si se va a pagar en línea con la tarjeta de crédito o débito, se debe consultar primero con el banco las medidas de seguridad para no ser víctima de algún fraude.

Analice su flujo de ingresos:

Todos los que tenemos un flujo de ingresos podemos ahorrar, pero es un hábito y los hábitos se cultivan, se debe empezar separando un 5% de nuestros ingresos al mes, trasladarlo lejos, a una cuenta que no esté afiliada a nuestra tarjeta de débito por ejemplo y no tocarlo, fíjarse una meta útil, por ejemplo “tener ahorrado el equivalente a un mes de lo que necesito para vivir” y en función de eso ahorrar.

Prepare un presupuesto:

Finalmente, es importante hacer un presupuesto, es útil para generar el hábito del ahorro, tener el hábito de analizar y controlar los gastos es un reto Se debe dividir en el presupuesto los gastos en tres grandes grupos: los necesarios (por ejemplo, la comida, la luz, agua, movilidad, internet, etc), los necesarios (se puede gastar pero puedes diferirlos), los de recreo (aquellos gastos hormiga o que satisfacen los gustos, que bien no se podrían hacer con disciplina por ejemplo, comer en la calle un día cualquiera por no preparar en casa el almuerzo o comprar un café de camino en lugar de tomarlo o llevarlo desde casa).

