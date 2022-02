La llegada del verano a nuestro país no sólo es sinónimo de cambio de clima, también invita a las personas a dejar la rutina y considerar en tomarse unas cortas vacaciones ya sea en la playa o el destino de su preferencia y así aprovechar la temporada más calurosa del año. Pero, a la hora de pensar en vacaciones se asoma la idea de exorbitantes gastos, cuando el panorama no es del todo certero. Se puede minimizar gastos y así ayudar a nuestro bolsillo durante nuestra escapada ya sea en pareja o en familia.

“Debido a la pandemia que venimos atravesando, es importante hacer una pausa en nuestros días para así recargarnos y seguir laborando por lo que tomar una semana para un merecido relajo no es una mala opción, pero, para ello debemos tomar una serie de medidas para evitar aquellos gastos innecesarios que puedan presentarse, la organización es la clave”, comenta Edson Campaña, CEO de Securex Perú.

Recomendaciones

En esa línea, el especialista de Securex Perú, fintech dedicada a la compra y venta de dólares mediante una plataforma online, comparte las claves para poder ahorrar durante los días que nos desconectaremos del mundo laboral.

1. Establezca un límite de dinero:

Determine una cantidad real de lo que gastarás durante las vacaciones, y si bien se busca ahorrar durante tu estancia es importante que también se considere un par de gastos adicionales como imprevistos de última hora.

“Lo ideal es que el presupuesto no lo prive de realmente disfrutar del momento ni mucho menos le permita despilfarrar toda tu cuenta de ahorros, es importante encontrar un balance”, comenta el especialista.

2. Camine o haga uso de la bicicleta:

Dentro del presupuesto de vacaciones debe estar incluido el ítem del transporte, no obstante, la mejor forma de conocer el destino al que se dirija es caminando o haciendo uso de la bicicleta, son diversos los locales a nivel mundial las que las rentan y a un precio bastante accesible. De esta manera no sólo ayudará a su bolsillo, sino podrá conocer aquellos lugares que no tenía previsto encontrar.

3. Escoja sabiamente el destino y la temporada:

No es lo mismo viajar en temporada alta que en temporada baja pues si algo diferencia ambos escenarios es el aumento de precios tanto en estancia, alimentación pasando por tours y transporte. Puede disfrutar de una buena escapada en temporada alta, si viaja a destinos no tan conocidos o si reserva con antelación, así se ahorrará dinero y sin dejar de disfrutar de lo que su destino pueda ofrecerle.

“Es vital tener en cuenta la moneda que se utiliza en la zona. El dólar es una moneda universal por lo que es clave contar con ellos durante su estancia. En caso cuente con soles y desee cambiarlos a dólares, puede hacer uso de plataformas seguras como la de Securex Perú. Además, dicho cambio también le generará un ahorro pues por $1000 cambiados obtendrá un ahorro de al menos S/ 80″, agrega Campaña.

4. Turismo al alcance de su bolsillo:

Aproveche de los beneficios que su destino pueda ofrecerle de manera gratuita. Por ejemplo, muchos museos ofrecen entradas gratis días específicos por lo que estos se convierten en una excelente opción para el ahorro. Inclusive, algunas ciudades ofrecen paseos gratis o a bajos costos. Solo averigüe previamente cuales son aquellos establecimientos a los que puede visitar sin gastar.

5. Alimentación a precio justo:

Si bien muchos de los viajeros prefieren ahorrar en alimentación y llevar comida en la maleta, otra opción que ayudará a sus finanzas es evitar consumir en aquellos establecimientos para turistas pues los precios suelen estar más elevados de lo normal. En caso tenga la opción de cocinar en su alojamiento, puede optar por comprar en el supermercado y cocinar en casa, su bolsillo se lo agradecerá.

