Un berrinche es un desborde emocional que sucede cuando un niño está tratando de obtener algo que quiere o necesita. Si tiene un pequeño en casa y estas actitudes forman parte de su día a día, en la siguiente nota la psicóloga y especialista en crianza respetuosa, Cristina Castillo, brindará algunas recomendaciones para que aprenda a controlarlo sin la necesidad de utilizar los gritos u otro tipo de violencia.

¿Cuánto dura ese episodio?

Los berrinches pueden durar entre 2 a 10 minutos, depende mucho de la respuesta de los padres y de las experiencias anteriores.

¿A qué edad aparecen?

A los dos años, aproximadamente, empiezan los niños a hacer berrinches porque se dan cuenta que tienen una individualidad y quieren explorarla.

¿Cómo manejarlo?

Lo primero que debe hacer es empatizar con el menor y validar sus emociones sin cuestionar. “A mí como mamá o papá no me tiene que importar si creo que es ridículo o no el motivo de su berrinche, porque ellos tienen una perspectiva diferente de las cosas. Por el contrario, trate de ponerse en su lugar y si para él que se rompa un juguete es algo terrible, compréndalo sin juzgar’', detalló Castillo. Asimismo, utilice frases asertivas como: “entiendo lo que estás pasando”., “aquí estoy para ti” y “te voy a escuchar”. Adicional a eso, puede contarle una historia de cuando usted haya sentido ese mismo enojo o frustración por algo, para que se sienta identificado. Por otro lado, si el menor tiene ganas de golpear para sacar su ira, brinde una almohada o una pelota para que se desfogue. En caso de que el niño se encierre en su cuarto y no quiera hablar, dele su espacio, pero dígale que estará afuera dispuesta a escucharlo cuando él lo deseé.

Consecuencias

La especialista manifiesta que si el berrinche se aborda de una manera incorrecta puede generar que los niños se vuelvan reprimidos, ansiosos y agresivos. Además, es posible que sufran de baja autoestima, inseguridad, e incluso, depresión.

OJO AL DATO:

Recuerde que, al igual que los adultos, los niños han podido tener un mal día y tienen derecho a estar molestos. No minimice esta emoción.

