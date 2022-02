Una familia tóxica es aquella que con conductas dañinas no respetan la individualidad de cada sus miembros, fomentando un clima incómodo e inestable. Si cree que vive en un hogar similar, en la siguiente nota la psicóloga Sofia Isaza brindará algunas recomendaciones para que aprenda a identificarlos y lidiar con ellos.

Características.

Si su familia se queja constantemente de su vida, pero no hace nada para solucionarlo, no establecen límites, critican todo el tiempo, hay roles invertidos, el maltrato físico y/o psicológico son frecuentes y la manipulación con victimización es una forma de solucionar las cosas, lo más probable es que esté dentro de un círculo tóxico.

¿Cómo lidiar?

“Primero hay que ser consciente de sus comportamientos y evaluar el daño que le está ocasionando. Luego, es importante no juzgarlos, al contrario, tratar de entender el porqué de sus actitudes. “Sin embargo, debe quedar claro que comprenderlos no significa justificarlos”, detalla la especialista Isaza.

Por otro lado, tampoco intente cambiarlos porque esa no es su labor, debe dejar que ellos vivan su proceso.

Lo que puede hacer es reforzarse usted emocionalmente, para que esas actitudes que ellos tienen no lo sigan dañando. Ante esto, es crucial que vaya a terapia. Asimismo, la psicóloga aconseja no tomarse las cosas de una manera tan personal. “Si su mamá grita, ten en cuenta que ella está gritando porque es su forma de expresarse, no porque quiere lastimarte”, acotó. Finalmente, si siente que el problema se escapa de sus manos, es válido alejarse. No crea que porque son sus familiares debe permanecer siempre con ellos a pesar del daño que le están generando.

TE PUEDE INTERESAR:

Cati Caballero saca las garras por su hija y enfurece con usuarios que dicen que no se parecen

¿Los rayos UV del sol traspasan las mascarillas?