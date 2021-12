Uno de los efectos más duros que vivirán los hogares en Navidad debido a esta pandemia es el síndrome de la silla vacía. Según la psicóloga clínica, Juliana Sequera, eso está relacionado a la melancolía que sienten las personas tras la pérdida de un familiar, la cual se intensifica en fechas especiales como las de fin de año.

En la siguiente nota, la especialista recomienda sobre qué hacer para saber cómo tratar este síndrome durante la Nochebuena.

¿Cómo afrontar?

Lo importante es no negar los sentimientos. “Muchas personas dicen “no pasa nada”, cuando en realidad sí está pasando algo y es normal porque has perdido a alguien que quieres”, aclara Sequera. Asimismo, no se niegue la oportunidad de llorar si lo necesita.

Por otro lado, es importante que hable del ser querido que no está y ritualizar la muerte, es decir, realice acciones para sentir su presencia, de alguna forma. “Para ello puede escribir una carta expresando su sentir, traer una foto a la mesa o decir unas palabras durante la cena recordando las enseñanzas que dejó”, recomienda la psicóloga clínica.

Consejos

Cabe recalcar que el proceso de duelo no es el mismo para todos, si en caso hay algún familiar en la mesa que aún le cuesta tocar este tema, tiene que respetarlo y no presionarlo. “Busque el equilibrio y la negociación para que todos se sientan cómodos. Si nota que para un miembro del hogar la celebración navideña no le genera esa ilusión, porque aún su pena es mayor, no la fuerce, respete sus sentimientos y no utilice frases como ‘Tienes que superarlo’, ‘todavía nosotros seguimos vivos’ o ‘pon de tu parte’, porque solo complicaría la situación”, puntualiza Sequera.

