El uso prolongado de la pantalla del computador, del celular o tablet debido al teletrabajo puede provocar problemas de salud visual. Para hablar sobre este tema tuvimos hoy en nuestro programa “Ojo en Familia” a Fabiola Quezada, médico oftalmólogo de Oftalmosalud, quien además brindó una serie de recomendaciones para cuidar la vista.

“El uso de las pantallas producen cansancio y fatiga visual porque estamos haciendo más uso de nuestra visión cercana durante periodos prolongados. Los que hacen teletrabajo incluso más porque hacen más horas y esto origina que haya una menor humedad en la superficie del ojo. Esto provoca que aparezcan más molestias como sensación de ardor, de dolor, el paciente siente que está viendo menos. Además, el uso excesivo de captación de luz también podría incomodar”, señaló la experta.

La especialista recalcó que la salud visual es más un tema preventivo, no tanto sintomático. Mencionó enfermedades como el glaucoma, el cual muchas veces no dan síntomas y que si no se trata el daño puede ser irreversible. Además, acotó que hay muchas personas con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes que tienen factores de riesgo para desarrollar problemas visuales.

Por otro lado, resaltó que por esto es importante la prevención. En ese sentido, las consultas oftalmológicas deberían ser obligatorias una vez al año en el caso de los adultos y en niños cada seis meses.

Recomendaciones

La doctora Quezada explicó que el ojo seco antes no era un diagnóstico tan frecuente porque la población no hacía tanto uso de las pantallas. “Cuando estás frente a una pantalla disminuye la frecuencia de parpadeo y estás en un ambiente de más calor por el uso del aparato (computadora o celular) y eso hace que se evaporen las lágrimas, es más una enfermedad ocupacional. Para estos pacientes se recomienda no excederse en el uso de las pantallas y el uso de lágrimas artificiales o usar tapones lagrimales”, aconseja.

En el caso de las personas que hacen teletrabajo y que por esto tienen que estar frente a una pantalla por un tiempo considerable, la doctora recomendó que cada dos horas con una duración de 20 minutos puedan hacer uso de una visión lejana, abrir la ventana y tratar de ver lo más lejos para relajar la vista. Además, recomendó tratar de tener una alimentación sana, que contenga omega 3, y dormir temprano. También evitar los malos hábitos como ponerse lentes sin medidas, frotar excesivamente los ojos, leer en la oscuridad, utilizar lentes de sol sin filtro UV, ponerse gotas que le indicaron a un vecino o conocido cuando la medicación es personal.

Ojo al dato

“Ojo en familia” se transmite en vivo los martes y jueves al mediodía mediante todas las plataformas de Diario OJO. En cada programa se abordan temas sobre salud, educación, emprendimientos, gastronomía, espectáculos, cultura, servicios y mucho más.

MIRE EL PROGRAMA COMPLETO

Teletrabajo: ¿Cómo detectar si estás perdiendo la visión?

TE PUEDE INTERESAR