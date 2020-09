Fiestas Patrias: Conoce a los famosos que visitaron el Perú ¡y quedaron encantados! [VIDEO]

¡Todos estamos de fiesta! Hoy jueves 28 de julio celebramos una vez más nuestras Fiestas Patrias. El Perú tiene mucho que ofrecer y sorprenden al mundo con sus maravillas. Por eso, en esta fecha tan especial, recordamos qué famosos recorrieron los suelos peruanos y quedaron fascinados.

Machu Picchu es el destino favorito de miles de turistas y, como era de esperarse, muchos famosos no han podido resistirse y se dejaron seducir por la grandeza de la ciudadela inca. Este es el caso de Zac Efron, Susan Sarandon, Tyrese Gibson, Juliane Moore, Jim Carrey, Cameron Díaz y Antonio Banderas, que hicieron una parada obligatoria en Cuzco.

Algunos de estos famosos fueron un poquito más allá y, después de visitar Machu Picchu, conocieron otras ciudades. La bellísima top model Cindy Crawford se dio una vuelta por Trujillo junto a sus hija, Katty Perry compartió bellos momentos en Puno y Mick Jagger se animó a conocer Puerto Maldonado. Channing Tatum hizo algo diferente y decidió irse de frente a la Amazonía.

Además, algunos artistas que llegaron al Perú por trabajo también se dieron un tiempo para dar una vuelta por Machu Picchu. Es el caso de One Direction, David Guetta, Michelle Rodríguez y Gwyneth Paltrow, quien aprovechó el concierto de su esposo, Chris Martin, para escaparse con sus hijas y conocer Cuzco.

Ahí no acaba la lista. La vecindad del Chavo también visitó el Perú. Chespirito y Clorinda Meza, Edgar Vivar, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre y Carlos Villagrán recorrieron Cuzco. No solo ellos, hasta los Simpsons pisaron Machu Picchu. Sin duda, muchos artistas más quedaron encantados con la belleza del Peru. Y no es para menos. ¡Felices Fiestas Patrias!

