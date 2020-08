Francesca Zignago: así luce tras retiro de Esto es guerra

Desde octubre del 2015, la joven Francesca Zignago (sobrina del destacado cantante Gian Marco), decidió dar un paso al costado en el mundo de los realities, pese a haber sido una de las mejores participantes en el programa Esto es guerra. A partir de ese momento, la exchica reality se ha dedicado a estudiar y sobre todo viajar.

En su cuenta de Instagram, además, se puede ver que es una amante de las fotos así como de la moda. Francesca, a diario, comparte diversas instantáneas con sus miles de fans en las que luce más guapa que nunca. Y también se nota que es una persona muy optimista ya que constantemente publica mensajes positivos para sus admiradores.

Hace algunas semanas, la joven sorprendió a los usuarios con un desenfadado cambio de look. Guiándose de las actuales tendencias, Francesca se sumó a la moda de colores fantasias, pero con un estilo balayage (una técnica de coloración para barrer el color sin que fuera tan agresivo como una decoloración completa). Los resultados son fabulosos.

La exguerrera también es una amante de la moda. En esta foto la vemos presumiendo una excelente elección para un día soleado.

Sobre su alejamiento de Esto es guerra, Francesca reveló sus razones en una conversación con el diario La república. "Yo tenía dos opciones. Una era enfocarme en mi carrera (Arquitectura) y seguir con ella. La otra era entrar en este mundo de la televisión que me moría de ganas. No me arrepiento porque me abrió un montón de puertas (...) De hecho salí (de ‘Esto es guerra’) porque no quería que me encasillen como una ‘guerrera’ y tuve la oportunidad de tomar un rumbo como actriz”. Cabe recordar que la sintonizada serie, "Valiente Amor" marcó su debut en la actuación.

