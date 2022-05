Hacer realidad el sueño de la vivienda propia sigue siendo uno de los principales deseos de los peruanos. Y esto lo revelan los números, pues según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), para este año se calcula que se vendan alrededor de 30,000 unidades habitacionales formales en todo el país. La mitad de ellas en Lima.

“Lo ideal es que comprar una vivienda no nos dé muchas complicaciones. Quienes piensan que solo hay que ver precio, tamaño y ubicación, deben saber que hay otros factores a tener en cuenta, como si está ya construida o solo en planos, si es nueva, de segundo uso o si está ocupada, los documentos a presentar o la verificación de que quien vende es realmente el propietario, entre otros detalles que en un primer momento pueden pasar desapercibidos”, explica Jessica Carapaica, agente inmobiliaria con amplia experiencia en resolver estas dudas.

Por esos motivos, Carapaica señala que es importante conocer algunas claves que nos ayudarán a que esta inversión, bien sea para nuestro futuro hogar o negocio, se realice de forma exitosa, sin mayores complicaciones o dificultades y que nos deje totalmente satisfechos. Lea con atención.

1- Tener claro el verdadero costo del inmueble

En términos generales, la mayoría piensa que solo gastaremos lo que nos costará la propiedad, pero hay que tener en cuenta algunos gastos extra como los notariales (normalmente los asume el comprador); impuesto de alcabala (en caso de que la propiedad no sea de estreno) y reparaciones o mejoras al inmueble adquirido. Además, no todo es incremento del valor, también hay maneras de bajar los costos. La mayoría de las propiedades en el mercado son negociables; es decir, que entre vendedor y comprador se puede llegar a un acuerdo para bajar una cantidad donde ambas partes queden satisfechas. Qué tanto o mucho se puede negociar va a depender de factores como si el pago es al contado, la antigüedad o cantidad de arreglos que se deben hacer, etc.

2- Conocer el precio del metro cuadrado de la zona

Cuando tenemos conocimiento del metro cuadrado del lugar donde queremos comprar (cambia según cada distrito y zonas), nos permite hacer un cálculo entre el presupuesto y la inversión a realizar. Así, cuando empezamos la búsqueda, podemos darnos cuenta de que habrá inmuebles con precios fuera del mercado y otros que representen una excelente oportunidad para aprovechar.

3- Considerar las características que le dan mayor valor al inmueble

Hay características de un inmueble que le pueden dar un mayor valor, como la ubicación del mismo, lo que va más allá de hablar de distritos. Un inmueble sube su valor si por ejemplo tiene vista al parque y zonas tranquilas, donde se eviten las avenidas y los ruidos molestos. También sería ideal adquirir un inmueble con balcón, vista externa, cochera (así no tengas auto); si ha sido remodelado o está muy bien cuidado; todo esto ayudará a que si en un futuro quieres venderlo o alquilarlo, será más sencillo y obtendrás un precio justo.

4- Dejarse asesorar por expertos

La mayoría de los agentes inmobiliarios no cobran por el servicio de búsqueda de inmuebles. Una de las mayores ventajas de contar con su asesoría es que lo hacen según tus requerimientos y recursos. De acuerdo a ello, te envían las opciones ideales a fin de que puedas escoger lo que sea para ti la mejor inversión. Además, ellos verifican que toda la documentación y el proceso transcurran de la mejor manera. Un agente inmobiliario de experiencia te ayudará en cada duda que tengas y será el mejor vehículo para hacer realidad la compra sin dificultades.