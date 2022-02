Gatear es uno de los ejercicios principales que todo bebé suele realizar antes de comenzar a caminar, por lo que es usual verlos empezar a hacer esto entre los 6 y 8 meses. Sin embargo, si tu hijo lo hace antes o demora una semanas más de lo previsto, no te preocupes, ya que las excepciones existen y tarde o temprano comenzará a gatear.

Al gatear tu hijo comenzará a reconocer que es independiente y comenzará a arrastrar sus piernas para poder movilizarse. Realizar este ejercicio le permitirá ejercitar y fortalecer sus piernas y brazos, lo cual le servirá en gran forma una vez que comience a dar sus primeros pasos.

Por otro lado, tampoco te alarmes si tu hijo no llegue a gatear o si no lo hace con frecuencia. Eso solo supondrá un poco más de dificultad cuando comience a dar sus primeros pasos, pero no le impedirá hacer aquello que está en la naturaleza de todos los humanos: caminar erguido sobre los dos pies.