Cuando de amor se trata, todos los signos del horóscopo tienen sus puntos positivos y negativos. Sin embargo, hay ciertos signos del zodiaco que son una auténtica pesadilla cuando están en una relación amorosa. Algunos de ellos se caracterizan por ser infieles, vengativos y rencorosos. Descubre en esta nota cuáles son los más tóxicos en el amor y aléjate de ellos.

Escorpio

El gran problema de los nacidos bajo este signo es que se dejan llevar fácilmente por la ira. En medio de una discusión, es probable que lancen palabras hirientes hacia su pareja. Este comportamiento impulsivo solo provoca cansancio y dolor en el ser amado. Aunque pidan perdón, volverán a hacer lo mismo debido a su mal temperamento.

Tauro

Les encanta competir por todo, incluso en contra del ser amado. Los tauro no toleran, aunque no lo admitan, que su pareja tenga más habilidades que él o ella. Además, son obstinados, odian perder y detestan que los contradigan, ya que piensan que siempre tienen la razón. Harán hasta lo imposible con tal de tener la última palabra en una pelea.

Capricornio

Son exageradamente orgullosos y tienden a dramatizar cualquier situación que no sea de su agrado. Por ello, suele ser un signo que no cae bien a los familiares y amigos de la pareja. Asimismo, no les gusta expresar sus sentimientos, lo puede volverse un problema cuando el compañero necesita de su afecto y apoyo.

Géminis

Al inicio de la relación se muestran dulces y comprensivos, pero con el pasar del tiempo su comportamiento va transformándose. Cuando algo les parece mal, dan rienda suelta a su ira y no paran hasta salirse con la suya. Los géminis solo ven blanco o negro; es decir, son muy extremos y es muy difícil llegar a un acuerdo con ellos.

Cáncer

Además de ser extremadamente celosos, no pueden dejar sola a su pareja ni un solo día, ya que no soportan la idea de estar separados. Aunque su entrega es total en el amor, esto puede resultar algo asfixiante para el compañero. Si sienten que su pareja no les da el mismo amor, se llenarán de rencor por dentro y, en algunos casos, buscarán la venganza.

Piscis

Tienen una gran creatividad para inventarse historias en su cabeza, entre ellas presuntas infidelidades de su pareja. Pero no solo eso, se enojan aunque no tengan la razón y pueden mantener una actitud rencorosa por semanas o meses. Para ellos, su pareja solo tienen una sola opción: aceptar la culpa y pedir perdón.

