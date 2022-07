POR AMATISTA

ARIES

En el plano eminentemente familiar es bueno establecer prioridades y planes que puedan compartir todos los miembros de su entorno.

TAURO

Las cosas parecen no ir bien en la relación de pareja, dedíquele hoy domingo el espacio que requiere y soluciónelo. Adelante.

GÉMINIS

Hoy debería dedicar más tiempo a actividades familiares pues necesitan estar más unidos. Disfrute del domingo de la mejor manera.

CÁNCER

Aproveche el domingo para estar más tiempo con el ser amado. Olviden los problemas y simplemente sean felices.

LEO

En lo sentimental, es preciso ver que está haciendo mal antes que reprocharle a la pareja por su actitud. Actúen con madurez y todo irá mejor.

VIRGO

Domingo excelente para escuchar lo que sienten y piensan sus seres queridos. Es necesario un intercambio de ideas serio.

LIBRA

Sentirá que las tensiones son superadas en la pareja cuando ambos actúen con criterio, simpatía y responsabilidad. Manos a la obra.

ESCORPIO

Cuidado, no culpe a su pareja por no entenderle, reconozca que a veces no suele comunicarse de la manera adecuada.

SAGITARIO

Hable con sinceridad con su pareja y exprese lo que siente. Verá que logran llegar a un buen acuerdo. Trate de dormir más horas.

CAPRICORNIO

Momento para dejar los vicios y acrecentar su salud. Además, practicar algún deporte lo potenciará espiritualmente. Adelante.

ACUARIO

Necesita encaminar a sus seres queridos por el camino correcto. Cuídese en las comidas y evita las grasas. Escuche a su ser amado.

PISCIS

Procure no ceder a las malas intenciones de algunos parientes cercanos. Es mejor disfrutar de su descanso dominical sin estresarse.