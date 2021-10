POR AMATISTA

996288415

ARIES

Domingo muy intenso, cuidado con los celos o la discusión sin sentido con el ser amado.

TAURO

Hoy no deberá discutir sino aprovechar su energía para hacer esos cambios en el hogar que tanta falta hacen.

GÉMINIS

Este será un día en el que necesita descansar y reponer energías porque sabe bien que se le viene una semana complicada en el trabajo.

CÁNCER

Hoy domingo, un plano más personal, se sentirá feliz con el ser amado. Disfrute cada momento.

LEO

Trate de comportarse siempre de manera positiva con los miembros de su familia. Que el domingo sea una excusa para reunirse.

VIRGO

No será un buen día para su economía, evite hacer gastos innecesarios, pero ello no quiere decir que no se dé un gustito.

LIBRA

Podría ser un domingo de mucho estrés, especialmente en lo familiar. Trate de tomar las cosas por el lado amable.

ESCORPIO

Todo lo relacionado con lo familiar debe ser prioridad para usted hoy domingo. Preocúpese por ellos.

SAGITARIO

Hoy debería pensar antes de hablar, de lo contrario se ganará enemigos gratuitos, incluyendo personas a las que estima.

CAPRICORNIO

Tendrá una gran creatividad para hacer que sus seres queridos pasen un excelente domingo. Igual no descuide la salud.

ACUARIO

Le espera un día relajado en el cual podrá recargarse de buenas energías al lado de sus seres queridos. Enhorabuena por ello.

PISCIS

Esta será una jornada muy agradable porque todos compartirán sus experiencias y sentirán que están más unidos que nunca.