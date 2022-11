Por Amatista

ARIES

En el amor mucho romance al lado de la pareja. Si estás soltero puedes conocer a alguien maravilloso. Laboralmente todo bien.

TAURO

Deberá prestar menos atención a personas que apenas conoce en el trabajo. Mejor direccione esas energías a cosas realmente importantes.

GÉMINIS

Lo tomarán desprevenido en el trabajo y ello puede afectar sus resultados. Sin embargo con calma encontrará la solución.

CÁNCER

No malogre el amor de su vida con aventuras absurdas o celos injustificados. Aprenda a escuchar buenos consejos en el trabajo. Suerte.

LEO

Algunas cosas parecen no convencerlo en el trabajo. Pero no busque un enfrentamiento abierto. Use argumentos sólidos. Suerte.

VIRGO

Si tiene demasiada energía es mejor dejarla fluir. Puede ser haciendo deporte o simplemente teniendo contacto con la naturaleza. Adelante.

LIBRA

Tendrá la oportunidad de aceptar nuevas responsabilidades en el trabajo. En casa busque la mejor forma de relajarse.

ESCORPIO

Organice bien su tiempo para cumplir con todo lo ofrecido en el trabajo. Recuerde que siempre está en juego su prestigio. Suerte.

SAGITARIO

Se sentirá muy presionado en el trabajo. Pero que no sea una excusa para fallar. Por el contrario, úselo como incentivo para avanzar más.

CAPRICORNIO

Su permanente actitud negativa puede perjudicarlo en el trabajo. Cuidado con ello o lo lamentará pronto. Buen día en lo amoroso.

ACUARIO

Buena jornada en el amor sea soltero o casado. En el trabajo las cosas fluirán con naturalidad, incluso con sus rivales. Enhorabuena.

PISCIS

En el trabajo apóyese en personas capacitadas antes que amistades no preparadas. Los celos absurdos solo traerán problemas. Cuidado.