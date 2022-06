ARIES

Las excelentes sugerencias de alguien cercano le permitirán salir de un apuro en el trabajo. Escuche a personas más experimentadas.

TAURO

Sentirá deseos de avanzar a paso firme en lo laboral. Que nadie se lo impida entonces. No descuide su salud y aliméntese bien.

GÉMINIS

Querrá hacer muchas cosas a la vez en el trabajo, pero recuerde que quien mucho abarca poco aprieta. No gaste demasiado hoy.

CÁNCER

El día no estará completo si no se acerca a su pareja y le dice lo mucho que la ama. Laboralmente no deje asuntos pendientes.

LEO

Escuche con atención ciertos comentarios venidos de personas cercanas a su trabajo. Recuerde respetar los intereses de su pareja.

VIRGO

Quizá sus intereses choquen con los de algunos en el trabajo. Es tiempo de hacer un trabajo metódico y lograr entendimientos.

LIBRA

Ordene su agenda de actividades de manera que pueda cumplir con todo lo que ofreció a sus superiores. Haga algún ejercicio y relájese.

ESCORPIO

Lo mejor es hacer oídos sordos a los problemas de otros en el trabajo o podría cometer errores. Concéntrese.

SAGITARIO

Nada podrá alterar su buen humor, a menos que se deje llevar por algunos comentarios negativos de gente cercana al trabajo. Calma.

CAPRICORNIO

Hoy en el trabajo cometerá una infidencia que lo llevará a una disputa innecesaria con alguien. Cuidado. Es mejor conversar.

ACUARIO

Su pareja estará con algo de mal humor, pero sabe que en sus manos está el cambiarle el humor. Debe estar muy atento en el trabajo.

PISCIS

Si trata de complacer a todas las personas en el trabajo terminará estresado. Mejor centre sus energías en sus cosas.