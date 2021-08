POR AMATISTA

ARIES

Jornada muy ajetreada, especialmente en el trabajo, así sea remoto. Lo mejor que puede hacer es distribuir su tiempo con inteligencia.

TAURO

Es posible que acabe discutiendo con alguien. Intente calmarse o todo se complicará.

GÉMINIS

Quizá sienta que su trabajo no está siendo valorado porque alguien se lo dijo. No preste oído a gente que en el fondo no lo estima.

CÁNCER

Problemas de último momento en el trabajo, pero si actúa con la cabeza bien fría lo solucionará. Trate hacer deporte.

LEO

Contará con una gran capacidad de análisis que lo llevará a tomar buenas decisiones en lo laboral o profesional.

VIRGO

Hoy mida hasta qué punto avanzó en sus objetivos profesionales. Por la noche busque la compañía de su ser amado.

LIBRA

Es un buen día para actualizar sus conocimientos profesionales. Además, será el momento perfecto para estar en pareja.

ESCORPIO

Si tiene pareja le espera una velada romántica. Tendrá éxito en el trabajo. Aproveche este momento.

SAGITARIO

Quizá piense que las cosas en el trabajo no van como esperaba en un principio, pero tenga paciencia y verá cómo cambian.

CAPRICORNIO

Podría aceptar nuevas responsabilidades en el trabajo, pero comprométase solo a lo que de verdad pueda cumplir.

ACUARIO

Tendrá muy desarrollado su sexto sentido. Confíe en él a la hora de tomar decisiones. No busque discusiones absurdas con la pareja.

PISCIS

Buen día para tomar decisiones en lo laboral, pero recuerde que no debe atropellar los derechos de otros.