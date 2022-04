ARIES

No actúe por impulso en el trabajo y no comprometa su palabra si no está totalmente seguro. Cuidado.

TAURO

Hay gran seguridad en sí mismo y en sus proyectos, por ello saldrá adelante pese a la oposición de muchas personas.

GÉMINIS

Si tiene problemas en su trabajo, debe tener algo de paciencia, solo así las opciones estarán más claras y tomará mejores decisiones.

CÁNCER

Debe estar atento ante la intervención negativa de un compañero de trabajo muy cercano que intentará dañarlo.

LEO

Económicamente puede tener algunos problemas si no mide sus gastos ya mismo. No siempre la tarjeta de crédito es la salvación.

VIRGO

Maneje con inteligencia todo dinero que caiga en sus manos. Acepte en el trabajo las responsabilidades que están a su alcance.

LIBRA

Avance importante en lo laboral, día ideal para hacer conocer lo mejor de sus conocimientos y estrategias profesionales.

ESCORPIO

En lo laboral su sentido del deber le empuja a proseguir su marcha con paso firme. Adelante entonces y que nadie lo detenga.

SAGITARIO

El trato igualitario debe ser la motivación a la hora de negociar con sus compañeros de trabajo. Así todo fluirá más fácilmente.

CAPRICORNIO

Se impone alguna evaluación en lo económico, está gastando más de lo que su presupuesto permite. Alerta con ello.

ACUARIO

Nada justifica una actitud agresiva hacia personas cercanas a su entorno, sea en el trabajo o en lo familiar. Dialogue y sea paciente.

PISCIS

Aproveche el momento para rodearse de sus seres queridos y compartir ideas. Que sea con la intención de conciliar.