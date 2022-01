El 2022 inició y con él nuevas dudas surgen en las personas que buscan saber qué les depara este año, sobre todo porque aún convivimos en medio de la pandemia a causa del COVID-19.

Debido que el futuro es incierto para varios, la vidente Carmen Briceño dio a conocer qué le ocurrirá a cada signo zodiacal los próximos meses. Hoy nos centraremos en Piscis.

PREDICCIONES PARA PISCIS EN 2022

En los siguientes párrafos, averigua qué le ocurrirá a quienes nacieron del 20 de febrero al 20 de marzo. Antes, te comentamos que 2022 para Piscis será un año en el que debes dedicarle mucho tiempo a tu persona, además de armonizar tu entorno. Tu liderazgo y decisión marcarán un factor determinante este año y en la concreción de los proyectos.

El signo opuesto y compatible de Piscis es Virgo. (Foto: Pixabay)

Salud

El primer trimestre del año, el bienestar y la buena salud serán tu guía, así que no dejes que la negatividad tome posesión de tu ser. Mejora tu carácter y dosifica tus emociones para no lastimar a los demás y no enfermarte con tanto estrés. Paseos por el campo harán que tus pulmones estén más sanos lejos de la contaminación.

Dinero

Arduo trabajo durante los primeros meses del año, y antes de que finalice 2022 tendrás varios pendientes, por lo que debes priorizar tus cosas y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Adáptate a los cambios bruscos y avanza sin miedo.

Amor

Este 2022, la felicidad llegará para quedarse. Sé constante en tus afectos. El primer trimestre sentirás la necesidad de la compañía de alguien especial, pero al finalizar el año, terminarás más enamorado que nunca.

Piscis es considerado el signo más rico y complejo de todos (Foto: Pixabay)

RECOMENDACIÓN PARA PISCIS ESTE 2022

El impulso nace de tu interior, combínalo con la voluntad para asegurar acciones totalmente coherentes y exitosas en todos los aspectos de tu vida. Aprovecha esta oportunidad para realizar cualquier labor que te propongas durante todo el año.

RITUAL PARA PISCIS

Lleva contigo durante todo el año una bolsita de tela de color amarillo llena de lentejitas y maíz para activar la economía y la abundancia. Cuando tengas una necesidad, toma la bolsita con la mano izquierda, cierra tus ojos y haz tu petición con fe.

AMULETO PARA PISCIS

El amuleto para Piscis es el tetragrámaton para llevarlo a la luz y la sabiduría, y contrarrestar la envidia. Brinda equilibrio entre el espíritu y los cuatro elementos.

PALABRA CLAVE PARA PISCIS

La palabra clave para Piscis este 2022 es la sinceridad.

Los Piscis viven de una manera emocional más que racional (Foto: Freepik)

DATOS SOBRE PISCIS

El signo Piscis simboliza la disolución y su símbolo representa dos peces nadando en sentidos opuestos.