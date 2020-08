¡I-GUA-LI-TAS! Madres famosas con hijas idénticas a ellas [VIDEO]

Para todos es cierta esa conocida frase familiar: “de tal palo, tal astilla”... Y si hablamos del aspecto físico, hay hijos que han heredado un increíble parecido a sus padres. Por el Día de la Madre, en Pandora Slam, te contamos qué famosas guardan gran parecido con un sus pequeñas.

Ava, la hija de 16 años de la rubia actriz Reese Witherspoon, es fiel prueba de que lo que se hereda no se hurta. La joven adolescente es muy parecida a la propia Reese, no solo por heredar sus mismas facciones, sino también por llevar un look semejante a la estrella de Hollywood.

El increíble parecido entre Demi Moore y su hija mayor, Rumer, es indiscutible. Incluso algunas instantáneas las hacen ver como si fueran hermanas gemelas, básicamente porque Demi hace alarde de su fresca imagen a los 53 años.

El mundo de la moda también revela a algunos “clones familiares”. Es el caso de la supermodelo de los 90 Cindy Crawford y su hija de 14 años, Kaia Gerber. La semejanza física entre ambas es tan notoria, que la joven adolescente ya ha comenzado a seguir los pasos de su famosa madre, convertida en la musa de una editorial para Vogue Italia y Teen Vogue.

Y no podemos cerrar este listado sin mencionar a Lourdes María Ciccone León, la hija de 19 años de la reina del pop, Madonna. La joven no solo ha heredado las mismas facciones de su madre sino que el estilo que revela nos hace acordar a los días en la que la intérprete de Like a Virgin, remeció los 80 con su desenfadada actitud. ¡Mira el video!