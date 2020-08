¡INFARTANTE! Nikko Ponce es el Bombóm de Mujer Actual en una sesión al desnudo [FOTOS + VIDEO]

¡Éxitoso y seductor! Nikko Ponce es uno de los actores del momento. Su carrera ha llegado al estrellato y su sonrisa enamora a miles de mujeres cada vez que aparece en pantalla. El actor se convirtió en el Bombón de la edición de agosto de la revista Mujer Actual y posó como dios lo trajo al mundo.

A sus 32 años, Nikko Ponce ha logrado lo que muchos no consiguen en toda una vida. Es exitoso y aparece en las producciones más exitosas de la televisión nacional. Su versatilidad como actor lo hacen pasar de villano a protagonista en un santiamén.

En su última aparición en Valiente Amor dio vida a uno de los villanos más crueles que se ha visto en la pantalla nacional. En la entrevista que brindó a Mujer Actual, Nikko Ponce afirma sobre su personaje que “Este personaje es un reto para mí, ya hice una vez de malo, pero no a tal grado que se vea en televisión nacional en una producción de Michelle Alexander. Mostrar algo versátil diferente para mi carrera es chévere”.

Nikko Ponce también cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación. “Me fui a los 18 años de mi casa. El asunto fue que en esa época estaba promocionando mi música, mi tema estaba sonando en una radio, y me llaman para hacer el protagónico de una telenovela. Me castearon, les gustó, nunca en mi vida había actuado”.

Actualmente soltero, Nikko Ponce despierta pasiones cada vez que se desprende de sus ropas y aparece en pantalla exhibiendo su trabajada musculatura digna de un adonis. Sonrisa que enamora y carisma sin límites, así es este Bombón.

