¡Inoportuno! ¿El Zorro Zupe sabía que Blanca Rodríguez estaba embarazada?

¿Lo hizo a propósito? Tal parece que las confesiones del Zorro Zupe en El valor de la verdad llegaron en el peor momento, ya que se presume que Blanca Rodríguez, esposa de Juan Manuel Vargas, estaría embarazada de su quinto hijo. ¿Será que el 'amigui' de Tilsa Lozano armó todo?

"No lo sé, yo no estoy en la cabeza de la gente... ¿Qué tiene que ver (que esté embarazada? No entiendo la relación. ¿Y el Zorro cómo sabía? ¿Tiene una bola? ¿Es Agatha Lyz?", afirmó irónicamente Tilsa Lozano. Ojo, no lo negó. ¿Será que el Zorro Zupe si sabía del embarazo de Blanca Rodríguez? Solo él lo sabe.

Lo que si cierto es que Tilsa Lozano no quiere saber nada más sobre el tema. "No tengo nada que decir, yo creo que todo niño es una bendición. Entonces me parece demás comentar ese tema". Luego, agregó: "Es no es mi problema, anda a la casa de ella (Blanca Rodríguez) y hazle una entrevista a ella. Yo no tengo nada que responder al respecto. Yo estoy en otra etapa. ¡Por favor entiéndanlo y dejen de hostigarme con el tema!".

No te lo puedo creer ... pic.twitter.com/22Y2QFJAA6

— Tilsa Lozano (@tililozano) 31 de mayo de 2016

No cabe duda que el tema la incomoda, Tilsa Lozano pidió respeto para ambas familias. "Tienen que entender una cosa, él está por allá y yo al otro lado. No tenemos nada que ver. Dejen de insistir en querer mezclar vidas que no tienen nada que ver. Él (Juan Manuel Vragas) tiene su familia y ya, no lo fastidien y respetenlo. Yo tengo mi familia y listo, respétenme a mi también", afirmó.

Recordemos que hace poco Blanca Rodríguez utilizó su cuenta de redes sociales para contestarle a una usuaria de las redes sociales que criticó su relación con Juan Manuel Vargas. "Mi reina, nadie retiene a nadie. Él es libre de irse cuando quiera y yo soy libre de tener los hijos que quiera. Tú no vives conmigo y no sabes nada de mi vida. Lo único que sabes es lo que gente necesitada dice para tener qué comer, ¡no te estreses!", escribió. ¿Tú que dices?

¡Tienes que leer esto! ¡Cómooo! ¿El ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez serán padres otra vez?