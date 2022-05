¡Jaden Smith causa polémica por besar a otro hombre!

¡Controversial como siempre! Jaden Smith desató nuevamente dudas sobre su sexualidad luego de protagonizar una candente escena en la nueva serie de Netflix ‘The get down’, que habla sobre el auge del hip hop en Nueva York, durante los años 70. ¿Qué pasó?

Christina Aguilera compartió el video de una escena, donde se puede ver a Jaden Smith caminar extasiado entre la multitud, besar a varias chicas y finalmente dar un beso apasionado a otro hombre, el actor Noah LeGros.

Cristina Aguilera compartió el video con el siguiente mensaje: "Vean la nueva canción #Telepathy en la escena de 'The get down'". Cabe señalar que ella es cantante colaboradora en el soundtrack de la nueva serie de Netflix. ¡Mira el video!

Sin embargo, esta no es la primera vez que Jaden Smith desafía las 'normas sociales'. Ha sido fotografiado en varias ocasiones vistiendo ropa femenina, y eso no le molesta para nada. Según el joven modelo y actor su fama para eliminar los estigmas en torno a la fluidez de género.

“En cinco años, cuando los niños vayan al colegio llevando una falda, nadie les molestará o les atacará por ello. Yo me estoy llevando la peor parte de las críticas al ser el primero, de tal forma que mis hijos y las próximas generaciones pensarán que ciertas cosas son normales, aunque en mi época no lo eran”, explicó Jaden Smith a la revista 'Nylon'.

Es más, hace algunos meses posó para una revista de moda luciendo un vestido: "Yo no veo ropa de hombre y ropa de mujer, sólo veo gente asustada y personas cómodas", confesó el hijo de Will Smith a la revista GQ este año.

