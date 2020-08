Jazmín Pinedo enamora con este tierno momento [VIDEO]

¡Qué tiernos! La familia es muy importante y la conductora del programa 'Espectáculos' y ex chica reality, Jazmín Pinedo, lo tiene muy claro al pasar momentos de calidad con sus seres amados. A través de un video, la popular Chinita mostró el cariño que le tiene a su familia.

"Llenándonos de besos!", es parte de la descripción que acompaña el video que fue publicado en la cuenta personal de Instagram de Jazmín Pinedo, el cual ha superado los 240 mil reproducciones, 36 mil 'me gusta' y los 400 comentarios. Sin duda un lindo video que ha emocionado a más de uno en la popular red social.

En el video se pueden ver a los tres en la cama, la pequeña Khaleesi mira como sus papás, Jazmín Pinedo y Gino Assereto se dan un 'pico', y luego Jazmín le da un beso a su pequeño, lo mismo hace Gino, hasta que al final los tres se dan un beso grupal. Más de uno ha celebrado el video con comentarios y mensajes de amor hacia la familia de Jazmín Pinedo.

Sin embargo, otros basados en su experiencia con sus hijos, le sugiriendo a Jazmín que no le den besos en la boca a su pequeña, porque esta contiene mucho gérmenes y su médico le recomendó no hacerlo. "Mi doctora me dijo que la boca contiene muchos gérmenes , no es bueno que los adultos le den besos a los pequeñitos les puede hacer mal", fue el comentario de una seguidora.