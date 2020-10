¡Jazmín Pinedo: Black and White, curvas y el vestido que querrás tener en tu closet!

Por: @pepetorrejon | Hay combinaciones que por mas frió que haga o por más sol abrasador que nos azote, jamás pasarán de moda y serán un hit, vayas a donde vayas. Normalmente se asocia al invierno con colores neutros, oscuros y pocas son las que se animan a lucir, por ejemplo, el color blanco en sus looks diarios por temor de que, dado nuestras queridas lloviznas o el poco respeto al peatón, termine estropeado por alguna mancha y al parecer Jazmín Pinedo está muy al tanto de esto.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la chinita más querida de la televisión, actual conductora del bloque de espectáculos de Latina, compartió una foto donde la vemos luciendo un ¿Little Mix Dress? Quizás ese sea el término correcto pues la prenda, en combinación blanco y negro a modo de Yin y Yang, moldea visualmente la silueta de Jazmín Pinedo, al llevar el color blanco distribuido en la parte lateral de la prenda como si de sus propias curvas se tratase. Ella complementa el look con un par de tacones blanco, punta triangular y de pulsera alrededor del tobillo, cabello en ondas suelto y solo un anillo en el dedo medio. Sin duda un look bastante favorecedor para Jazmín, quien se encuentra entre una de las chicas reality (o ex reality, dado su caso) con mejor sentido estético.

Dado que el invierno limeño es una de las épocas en donde la gente sus mejores galas para el día a día, para el trabajo o para cualquier ocasión en donde sea necesario lucir más regios y arreglados que nunca (al menos en mi caso, claro está).

Pero hoy, como toda una celebrity internacional, el look Black and White de Jazmín pinedo, al mismo estilo de celebrities como Megan Fox, Angelina Jolie o Reese Witherspoon, quienes en alguna oportunidad lucieron looks con esta combinación, es una elección bastante acertada.

