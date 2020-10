Los jeans nunca pasan de moda y menos los de tiro alto, aquellos que nos ayudan a obtener la apariencia de una cintura diminuta. No obstante, existen ciertos errores de estilo que, en lugar de estilizar la figura, terminan por otorgar un look desproporcionado y desaliñado.

Sin duda alguna, el tejido denim siempre es tendencia y es más que seguro que esta primavera también lo será. En ese sentido, si quieres dominar esta moda con estilo, procura no cometer los siguientes desaciertos al momento de usarlos.

Escoger la talla incorrecta

Una de las claves para que te queden perfectos es conocer tu cuerpo y su forma al derecho y al revés. Por tal, elige la talla que no te apriete demasiado, pero tampoco que te quede muy suelta.

Aunque todo esto dependerá de la marca con la que lo compres, te aconsejamos que te lo pruebes y camines con los jeans para saber qué tan cómoda te sientes con ellos. Si compras uno al “ojo” y no te queda como te gustaría, será dinero gastado en vano.

Fajar prendas demasiado holgadas

Tienes que ser cuidadosa con las camisetas o blusas que selecciones para combinar. Recuerda que no debes utilizar prendas oversize o demasiado largas, ya que estas piezas crearán bultos al momento de fajarlas.

Impedir que se luzca la cintura

La idea central de esta prenda es, precisamente, lucir la cintura. Si utilizas prendas que tapan esta parte de tu cuerpo, los pantalones de tiro alto pierden el sentido por completo.

Sácale provecho al máximo y usa un crop top con el que más cómoda te sientas. Verás que tu figura se verá más delicada y estilizada.

Subirlos más de la cuenta

Jamás intentes forzar algo que, simplemente, no es posible. Si tus jeans no suben como los esperabas es porque el corte que escogiste no es el adecuado, ya que existen de varios tipos y formas.

Subir tus jeans a la fuerza y ajustarlos para que se mantengan así con un cinturón es un error fatal. Lo único que esto hará es producirte dolor y marcar tu zona íntima.