Josetty Hurtado: antes y después y su secreto para estar fitness [FOTOS]

Es actriz y presentadora de TV, y ha sorprendido a muchos con el radical cambio que ha sufrido su figura, pues atrás quedaron los kilos de más y hoy Josetty Hurtado tiene un cuerpo envidiable.

Recordemos que Jossety Hurtado, hija de Andrés Hurtado, fue parte de algunos programas reality como 'El Gran Show', donde lucía con algunos kilos de más. Pero, poco tiempo después, la joven reapareció en pantallas bastante más delgada y con un cuerpo escultural.

¿CUÁL ES EL SECRETO DE JOSETTY?

La modelo y presentadora de TV ha cambiado radicalmente su estilo de vida, y así lo explica en sus redes sociales, donde les da sus tips a su gran legión de admiradores: "Todos los días me alimento de verduras, mucha agua... es increíble cómo comer sano todos los días ya casi por 3 años hace la gran diferencia, no tengo un ejercicio específico, hago todo tipo de deporte... y la alimentación es lo que hace que solo mi cuerpo se moldee", escribió.

Pero, Josetty Hurtado también hizo un llamado de atención para dejar en el pasado la mala alimentación y optar por un estilo de vida más saludable: "Deja de comer mal... come sano... vegetales, proteína y agua. Yo no bebo alcohol... es un estilo de vida, no dieta...", se lee en su Instagram.

MIRA EL ANTES Y DESPUÉS DE JOSETTY

