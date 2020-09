¡Los peloteros más fashion en 5 fotos (y un video) ! [FOTOS] [VIDEO]

Por: @pepetorrejon | El fútbol nunca fue un deporte por el que me haya interesado nunca. Recuerdo que cuando tenía 7 años, mi padre me inscribió en una academia de fútbol en mi natal tarapoto al cual asistí una sola vez y luego simplemente decidí no ir más.

Y es que personalmente no encuentro mucho sentido estar corriendo detrás de una pelota durante 90 minutos pero para gustos y colores... ya ustedes me entienden. Ahora bien, no es ningún secreto que el fútbol mueve masas y pasiones (y muchos miles de millones de dólares) y e xiste toda una industria alrededor de los jugadores de los equipos más famosos pues su imagen genera mucho dinero.

Y es esa misma imagen, aparte de su desempeño en la cancha, lo que les ha valido un gran reconocimiento entre sus fans. Es por eso hoy veremos 5 fotos de los peloteros más fashion de nuestro país y que brillan por su desempeño en el extranjero.

Luego tenemos al Depredador, Paolo Guerrero. La pareja de la ex chica reality Alondra García es sin duda uno de los personajes más fashion en las canchas nacionales y así lo demostró cuando hace un tiempo, posó súper chic para una conocida revista nacional. Si bien Guerrero no tiene un gran movimiento en sus redes sociales es casi imposible no encontrar una foto de él luciendo relajado pero bien vestido y claro está, siempre junto a su señorita enamorada.

