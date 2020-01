¿Katy Perry le ganó a Justin Bieber y Taylor Swift? Descubre qué hizo

Katy Perry es una de las cantantes más famosas de todos los tiempos y también una de las más hermosas, pero esta vez la intérprete de 'Roar' no está generando noticia ni por su talento o fama. ¡Ah! Y tampoco por alguna filtración de fotos o de un video íntimo. Resulta que la expareja de Russell Brand se ha convertido en nada menos que la reina de Twitter. ¿Por qué?

La popular cantante ha alcanzado la suma de 90 millones de seguidores en una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Causando gran sorpresa en los fans del ídolo juvenil Justin Bieber, pues de diva del pop lo dejó atrás con sus 84 millones de seguidores, así como a su archienemiga Taylor Swift, que tiene solamente 79 millones.

Como era de esperarse Katy Perry no pasó desapercibido este título y presumió ser la nueva reina en la red social del pajarito y los 140 caracteres. ¿Cómo lo celebró? Publicando una foto en la misma red en la que aparece su foto acompañada de diversos iconos que son sinónimo de fiesta, por ejemplo, serpentina, gorros, caramelos, etc.





Aunque no han faltado los detractores que han expresado la rareza de que Katy haya alcanzado este récord justo cuando lleva un tiempo sin dar muchas noticias musicales de manera oficial.

Recordemos que el último single de lanzó la cantante fue el navideño 'Everyday Is A Holiday' para su campaña con H&M. No obstante, no podemos negar que a lo largo de su carrera Katy ha sembrado grandes éxitos por lo que no le será difícil volver a lanzar algunos hits. Es más, se especula que su cuarto disco de estudio vería la luz este 2016 y nosotros ya apostamos a que todas sus canciones serán un éxito asegurado.

¡No te puedes perder esto! ¡Irreconocible! Katy Perry sorprendió con look masculino [FOTO]