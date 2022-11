Kevin Quiles, se muestra emocionado por la gran acogida que viene teniendo “Activa”, una canción de Chesca, Villano Antillano y Corina Smith, el cual se lanzó hace un par de semanas y que ya está por llegar a las 500 mil reproducciones en las diferentes plataformas musicales.

Este tema fue estrenado el jueves 13 de octubre y que habla del de empoderamiento, sororidad, y la fuerza de la sexualidad femenina. “Activa” es una de las colaboraciones más poderosas de Chesca hasta la fecha y es una canción empoderadora

Como sabemos Kevin Quiles, el artista urbano y productor cinematográfico de 27 años, se ha ganado un puesto importante en este rubro, ya sea por las grandes producciones que ha realizado y por su música como: “Si tú no me quieres”, “Ayer te soñé” y “Ya No Vuelvas Más”.

Asimismo declaró que se encuentra emocionado de visitar nuestro país, “Tenemos programada llegar al Perú a finales del mes de noviembre”, sostuvo el artista urbano. También indicó que este año estrenará su videoclip “Space” en nuestro país, video que grabó con algunos artistas peruanos como “Strong Black”, “Nero Lvigi” y “Gonzalo Genek”.

Del mismo modo, el artista comentó que ya viene realizando nuevos trabajos que sorprenderá a todos sus seguidores, que incluyen videos con la participación de reconocidas figuras del mundo artístico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Lady Laura: 5 fotos que causa sensación en las redes sociales

Teresa Ocampo, 200 años de linaje culinario: presentan libro editado por la Universidad Le Cordon Bleu

www.ojo.pe/ojo-show/mogul-vision-disquera-gana-disco-de-platino-y-oro-por-producir-northsbest-web-ojo-noticia/