Por: @pepetorrejon | A pesar de todo el rollo que involucra a Kim Kardashian y a toda su familia en torno al penoso episodio del robo que sufrió la hermanísima del Clan Kardashian durante el Paris Fashion Week, la familia regresa al ojo publico a paso lento pero seguro.

Y es que ahora la menor de todo el clan, la pequeña Kylie Jenner remece la internet con esta nueva portada para la revista Complex donde se deja ver más sensual y provocativa que nunca.

Mucho se habló de las portadas que sus medias hermanas, Kim Kardashian y Khloé Kardashian habían protagonizado en su momento para la mencionada revista pero ahora su pequeña hermanita se roba todo el protagonismo debido a la serie de fotografías publicadas en dicho medio y que hace referencia al festival ComplexCon de Long Beach en Los Angeles, California.

El festival que tomará lugar en dicha zona de Los Ángeles entre el 5 y 6 de noviembre se viene con todo (producción incluida, a cargo de la propia revista) y que llamará la atención de todos los fanáticos de esta revista debido a su última portada.

Cabe mencionar que el reportaje fotográfico viene intervenido por ilustraciones del conocido artista japonés Takashi Murakami, conocido entre por varios motivos relacionados al arte y por haber colaborado con Louis Vuitton y Marc Jacobs hace unos años, creando una serie de productos donde se mezclaron logos clásicos de la marca con hermosas ilustraciones del mencionado artista japonés.

Pero lo que más llamó la atención de dicha entrevista, es que la joven celebrity aseguró 'que no quiere ser Kylie Jenner, ya que ese nombre se le atribuye a su trabajo y a su marca personal más no a su persona'.

"I don’t want to be ‘Kylie Jenner.’ It’s become a job more than who I am. I don’t even want to be that person anymore -No quiero ser 'Kylie Jenner'. Ha empezado a ser un trabajo más que mi propia identidad. No quiero incluso ser esa persona nunca más" declaró la joven celebridad para la revista. Además de dejar en claro que "hay una gran parte de mi vida que no me gusta enseñar. (...) Soy Kylie Jenner para el mundo, pero tan solo soy Kylie para mis amigos y mi familia".

