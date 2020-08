La actitud masculina que más irrita a las mujeres

La psicóloga estadounidense Susan Krauss Whitbourne, profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst, asegura en una publicación de 'Psychology Today', que "los hombres piensan que su pareja o amiga necesitan instrucción sobre el tema en cuestión. Están acostumbrados a que las mujeres no tengan especialización en política o datos económicos y que todos los temas complejos son difíciles de entender para ellas. Sienten que tienen ideas únicas que ofrecer".

Por eso, compartimos este artículo de 'El confidencial', el cual señala que una de las encuestadas por la psicóloga, contaba que durante catorce años cuando iba al hipódromo a apostar en las carreras, los hombres que estaban a su alrededor siempre trataban de explicarle cómo funcionaba el juego. Otra de ellas contaba que una amiga de su compañero de piso tenía un nombre difícil de pronunciar y él siempre se lo repetía pensando que lo iba a decir mal.

Aunque este tipo de comportamiento no es algo nuevo, el término para referirse a ello ha surgido en estos últimos años: se define como 'mansplanning', ya que es un forma paternalista de los hombres hacia las mujeres. "Cuando un hombre habla condescendientemente cabe la posibilidad de que ella sepa más sobre el asunto, y eso es algo que ellos no pueden comprender", comenta Krauss.

Según la psicóloga, "la cosa más molesta de este término es la suposición implícita de que no sabes de lo que te están hablando cuando en realidad no es así, lo que generalmente te lleva a preguntarte si en realidad tus conocimientos son suficientes". En lugar de cuestionar sobre tus capacidades, debes darte cuenta de que quizá el problema es del otro y no tuyo.

