Tomar un sorbo de ron recién salido del congelador es una opción que no todos ven con buenos ojos, pero que los expertos avalan por los beneficios que aporta el frío a su sabor. Si eres de los que disfruta servirse un vaso lleno de hielo y agregarle tu bebida favorita, aquí te presentamos los trucos para cambiar esta rutina y darle la bienvenida a una nueva experiencia: congelar una botella.

El vodka, tequila, ron o whisky están dentro de los licores que pueden ingresar a la zona más fría de la nevera y cuyas propiedades no varían por usar este método de almacenamiento.

El consumidor moderno quiere explorar, probar cosas diferentes, sentir sensaciones en el paladar y olfato, pues es un público en evolución constante. Si bien no hay una única manera de tomarlo, siempre hay que seguir el estilo de cada uno.

“El ron se puede tomar puro, frío recién salido del congelador o con miel. Las notas son tan complejas que en los rones de alto envejecimiento sugerimos que lo prueben de esa manera porque es la única que pueden detectar aquellas notas que lo hacen diferenciador. A partir de ahí la coctelería, según el gusto del consumidor, es totalmente aceptada y promovida por nosotros”, explicó a Mag de El Comercio Vinicio Subero, Director Global de Negocios de Ron Barceló, el primer ron orgánico elaborado a partir del jugo de la caña de azúcar con certificado carbono neutral.

Hay quienes prefieren el ron puro y con hielo, mientras que otro grupo lo guarda en el congelador para que esté siempre frío. (Foto: Grupo Tabernero)

El truco de guardarlo en el congelador

Para muchos es común almacenar ciertos destilados como el whisky, vodka, gin o tequila a temperatura ambiente, aunque los expertos explican que el rango ideal es menor y mantenerlo siempre fresco, alejados del calor que hace que el alcohol se expanda o evapore. Someterlo al frío es una gran opción y el alto contenido alcohólico hará que nunca se congelen.

“Congelar el ron es maravilloso porque te permite tener una bebida fresca sin poner en riesgo el líquido original. Este se diluye al ponerle hielo y no se consume de la manera como fue concebido; sin embargo, esta forma original (tomarlo puro y sin hielo) no siempre coincide con el gusto del consumidor. A mí, particularmente, me gusta frío del congelador o con las piedras que se congelan y que echas al trago para que se enfríe pero no lo diluye. ¿Se puede meter en el congelador? Definitivamente que sí. El ron sí se congela pero a una temperatura de -15 o -25 grados. En climas muy fríos, como Rusia, el ron sí se puede congelar, por encima de esa temperatura puede permanecer frío y es delicioso”, detalla el representante de la marca que anunció al Grupo Tabernero como su nuevo socio estratégico llegando a Perú con tres nuevos rones de perfil innovador: Barceló Organic, Barceló Gran Añejo Dark y Barceló Imperial Premium Blend 40 aniversario.

Cómo guardarlo en la nevera

Conserva el ron en su botella original.

Se recomienda almacenarlo en el congelador una hora antes de su consumo.

Poner la botella de ron en posición vertical.

Recién salido del congelador servirlo en un vaso para ron sin adicionarle hielo.

También puede ser usado para preparar un cóctel Old Fashioned.