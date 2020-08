¡La nueva y la ex! ¿Qué dijeron sobre 'affaire' de Andrea San Martín y Mario Hart?

¡Reveladora! Andrea San Martin sorprendió a más de uno con su presentación en El valor de la verdad, donde habló sobre su pasado amoroso, que incluye a personajes de la farándula como Deyvis Orosco, Mario Hart y Paolo Guerrero.

“¿Tuviste un ‘affaire’ con Mario Hart?”, fue una de las respuestas más esperadas de la noche. “Si paso algo entre Mario y yo pero fue hace mucho tiempo. Fue un encuentro. No lo vi más de una vez en privado”, dijo Andrea San Martín, aunque no quiso revelar cuándo sucedió dicho 'affaire'.

Además, habló sobre las armas de seducción del piloto. “Mario no es un pata al que veas entrar por la puerta y digas: ‘Qué churro ese chico”, pero tiene algo que, cuando lo hablamos en privado, entre las chicas, nadie puede identificar qué es lo que tiene Mario para llamar la atención de una mujer".

Tras las revelaciones de Andrea San Martín, Leslie Shaw no dudó en hablar sobre el tema. “Lo primero que hizo (Mario Hart), cuando vio el comercial, fue decirme: ‘Amor, por si acaso, eso fue hace mucho tiempo’; entonces yo le digo: ‘Ya, tú no tienes por qué darme explicaciones’”, contó la novia de Mario Hart a las cámaras de Amor, amor, amor.

Luego, Leslie Shaw agregó que no tiene porque sentirse molesta porque “lo que no fue en su año, no le hace daño”. “No, para nada. Mejor que se haya divertido para que ahora esté tranquilo”, respondió. Según la ‘colorada’, Mario Hart está tranquilo. ¡Mira el video!

Alejandra Baigorria, ex de Mario Hart, también habló al respecto. “La verdad es un tema que pasó hace tanto tiempo que ya no me interesa… Así como ustedes se han enterado, yo también”, afirmó, dejando en claro que ella y Mario Hart rompieron en varias ocasiones. “Yo y Mario terminamos muchas veces, puede ser en ese momento. No lo sé en verdad”. ¡Esto dijo!

