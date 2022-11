La cantante cubana Lady Laura no solo se destaca en el mundo de la música urbana por su gran talento, sino también por su belleza. Por ello la influencer cada día cautiva a más seguidores publicando diversas sesiones de fotos que realiza.

A través de su cuenta de Instagram la artista comparte con sus fans diversas fotos, imágenes que tienen miles de me gusta y cientos de comentarios positivos.

Lady Laura está por llegar a los 55 mil seguidores en Instagram, donde su fotos pasan los 5 mil me gusta. Además el número de followers viene creciendo con mucha rapidez, ganándose un lugar en el mundo de la música, arte y la tecnología.

“Cada sesión de fotos que realizado, lo hago pensando en mis seguidores y lo que ellos quieren saber de mí. Pues como artista vivo por ellos es importante para mi sentir su cariño a través de las redes sociales”, comentó la artista.

Pero no solo su belleza cautiva a sus fans, sino también el estilo que tiene, pues se han convertido en un referente de la moda urbana. Por ello Lady Laura muestra en sus redes sociales los diversos looks que tiene, lo que ha generado el asombro de sus seguidores, quienes no dudan en mostrarle su apoyo y comentar positivamente cada publicación que hace.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Skincare: aprende cómo impulsar la producción de colágeno para lucir más joven

4 tips para lograr un maquillaje con efecto mate, según Natalie Vértiz

Cómo hacer que el pelo limpio dure más: trucos y consejos