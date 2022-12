Hay varias razones y, entre todas, encuentro tres que podrían tener asidero. La primera está relacionada a las personas que padecen alergia a la proteína de la leche, para ellos, indiscutiblemente, este alimento y sus derivados no son una opción.

La segunda implica a personas con intolerancia a la lactosa. Esto significa que al ingerir leche presentan malestar digestivo (gases, dolor, diarrea), debido a que no producen suficiente lactasa (enzima que digiere el azúcar de la leche). La prevalencia mundial con esta condición alcanza el 65% de la población, aún así la leche de vaca no es dañina, pueden seguir consumiéndola en la versión deslactosada.

Por otro lado, se promueven alternativas de bebidas vegetales, que también son saludables y nutritivas, pero no son equivalentes en nutrientes a la leche de vaca. No obstante, cabe resaltar que la leche es un alimento saludable y nutritivo, pero no es indispensable para la nutrición humana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: Carne de aves e influenza aviar

Comer para vivir: ¿Es adecuado recalentar el aceite?

Comer para vivir: Cómo evitar subir de peso en diciembre