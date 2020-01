¡Lo ha dicho! ¡Nicola Porcella está feliz con Angie Arizaga!

¿Qué ha pasado? El modelo Nicola Porcella ha roto su silencio tras la confirmación de la reconciliación por parte de Angie Arizaga hace unos días atrás. Pero vayamos por partes...

En marzo de este año, una conocida revista local captó a la parejita conformada por Nicola Porcella y Angie Arizaga haciendo compras a inicios del mes, las fotografías fueron difundidas en este medio, lo que despertó muchas críticas.

Además, las críticas despertaron cuando se habló de una supuesta agresión física, lo que los modelos han negado, sobre todo Nicola Porcella, quien fue acusado y se confesó para Día D: "Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, en algún momento ya yo no quería estar acá pero tú sabes que en esos momentos de depresión se te cruzan mil cosas", y luego agregó esto: "Yo no golpeé a Angie, no la agredí físicamente a Angie", sostuvo el modelo. ¡Aquí la entrevista completa!



Después de todo lo ocurrido, Angie Arizaga y Nicola Porcella estuvieron disfrutando de las playas de Miami compartiendo fotos por separado en sus redes sociales lo que nuevamente despertó las especulaciones. Después de ello, hace pocos días Angie Arizaga hizo pública un collage de fotografías con lo que queda confirmada la reconciliación entre la parejita.













Creo q las imágenes hablan por si solas ????

Una foto publicada por angie (@angiearizaga.aa) el 13 de Jun de 2016 a la(s) 1:42 PDT

Pero, esta vez Nicola Porcella ha utilizado su perfil de Twitter para poner el parche y de una vez por todas decir cómo se siente con respecto a esta nueva etapa de su vida: "¿Esta foto también es armada? Si hemos estado juntos en reuniones y no me interesa lo que opinen. Me va muy bien", junto con aquel mensaje se puede ver una fotografía de la parejita haciendo sus compras en un supermercado.

— Nico (@NicolaPorcella) 15 de junio de 2016



Dicha foto sería del día sábado 11 de junio, fecha en la que Angie Arizaga y Nicola Porcella habrían tenido una noche de películas, pues el modelo hizo pública una instantánea en la que se le puede ver con la misma ropa y productos en mano que muestra en la recién publicada imagen. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta nueva historia?

— Nico (@NicolaPorcella) 11 de junio de 2016