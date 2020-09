¡Lo hizo! Kany García aceptó su homosexualidad y presentó a su pareja

Como se dice popularmente, la cantante Encarnita García de Jesús conocida como Kany García, salió del clóset y presentó a su actual pareja a través de las redes sociales.

Siguiendo su estilo musical muy romántico aprovechó la festividad del día de San Valentín para abrir su corazón al mundo y revelar que tiene una relación con Jocelyn Troche, su entrenadora personal.

Su post estuvo acompañado de una fotografía en las que se les ve sonriendo.

“Qué momento tan perfecto para abrir mi corazón y mostrarme tal cual soy siendo el fin de semana de enamorados. El amor siempre triunfa, siempre libera y siempre transforma. Hoy quiero dejar mis miedos a un lado y encarar mi verdad. Es así q les comparto una foto bien especial con esta mujer extraordinaria que me ha robado el corazón, que me hace feliz y que suma a mi vida. Porque creo que lo bueno no se esconde sino que se comparte. Porque si algo no sufre de pecado es el amor y porque al final del camino quiero mirarme de frente y abrazarme sabiendo que en mi vida siempre me fui fiel. Es así que les comparto mi plenitud. Cuando se habla con amor y con verdad solo cosas buenas pueden pasar”.

Uno de los más contentos con la noticia es Ricky Martin, colega y compatriota, escribió en su cuenta de Twitter.