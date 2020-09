Por lo general, cuando decidimos bajar de peso queremos que sea de la manera más rápida y sencilla posible. Sin embargo, a veces cometemos graves errores que, en lugar de ayudarnos a reducir medidas, solo sabotean nuestra misión, generando desesperanza y frustración.

Está de más decir que para adelgazar se necesita de tres pilares esenciales: un buen plan nutricional elaborado por un profesional, actividad física y estabilidad emocional. Si una de estas falla, perder peso será prácticamente imposible.

Si ha intentado conseguir el cuerpo deseado durante la cuarentena y por más ejercicio que haga aún no ve los resultados esperados, es muy probable que esté cometiendo los siguientes errores:

1. Pasar largas horas sin comer

Este es el más frecuente. Mucha gente suele pensar que comer menos significa ingerir menos calorías y menos grasas. Lo único que realmente provoca esto es que su cuerpo conserve todos sus recursos y vuelva más lento su metabolismo. Eventualmente, solo tendrá más hambre y menos energías durante el día. Recuerde que adelgazar no significa no comer nada, sino consumir alimentos de manera balanceada.

2. Imitar la dieta de otra persona

Muchas actrices, influencers y youtubers han logrado un cuerpo envidiable gracias a dietas “milagrosas” que, por lo general, la personas suelen imitar. Sin embargo, quítese esa idea de la cabeza. Si algo le funcionó a una persona, no necesariamente tendrá este mismo efecto en usted. Cada uno presenta un cuerpo y metabolismo diferente. Realizar una dieta en tendencia puede ser peligroso para su salud.

3. Confiarse de los alimentos “light”

Los productos “bajos en grasa y azúcar” solo indican que tiene un 30% menos de la versión original. Si usted come estos productos con frecuencia pensando que son saludables, tenga cuidado porque puede que se esté guiando de la manera incorrecta. Lo primero que debe hacer es observar sus ingredientes principales y consultarle a su nutricionista si es adecuado que usted lo consuma.

4. Decir adiós a todos los carbohidratos

Suspenderlos por completo es altamente arriesgado. Los carbohidratos son la principal fuente de energía de nuestro organismo. Se puede bajar de peso comiendo arroz, papa, carne y sus derivados siempre y cuando sea de manera moderada. En un buen plan nutricional los carbohidratos siempre estarán presentes.

5. No ser realista

No espere cambios rápidos de un momento a otro. Para ello, no se ponga metas inalcanzables a corto plazo como, por ejemplo, pesar cierta cantidad en tal mes. Lo ideal es que su cuerpo se acostumbre a los nuevos hábitos alimenticios y trabaje a su ritmo. Por ello, premie cada pequeño logro que obtiene y no se castigue en vano.