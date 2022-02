Hoy es el día de San Valentín. Una fecha en la que los enamorados celebran su amor con diversas actividades. Sin embargo, hay un sector que no sabe si planear algo con la persona que tiene a lado porque, a pesar de que existen vínculos románticos entre ellos, aún no hay una oficialización.

Según la psicóloga clínica y psicoterapeuta de parejas, Belizabeth Montilla, a estas relaciones se les conoce como los ‘casi algo’, y si se extiende por mucho tiempo puede terminar dañando a los involucrados. Si está pendiente de sus redes sociales y espera sus mensajes, puede que se esté proyectando con su ‘casi algo’ y pueda salir lastimada en caso no sea correspondido.

MOTIVOS.

Montilla menciona que el miedo al compromiso, a sufrir una decepción o tener una dependencia, son las principales razones de porqué una pareja no logra concretar su relación. Sin embargo, también mencionó que otro motivo puede ser que una de las partes tenga una relación formal con otra persona y que solo recurra a su ‘casi algo’ para llenar sus vacíos.efectos. La especialista mencionó que prolongar esta situación por muchos meses o años puede generar problemas de autoestima, ya que se acostumbran a recibir migajas de amor.

¿CÓMO SALIR DE ESA ZONA?.

Si se ha dado cuenta que su relación nunca se va a formalizar por diversos motivos y ya hay amor de por medio, lo primero que debe hacer es no negar lo que está sentimiento porque eso hará que solo se aferre más. Asimismo, lo mejor que puede hacer es alejarse lo más pronto posible. No sin antes, decírselo a la otra parte para que ya no la busque y se cierra ese ciclo.

SUPERACIÓN.

Está comprobado que es más difícil olvidar a los ‘casi algo’ que a los propios ex, ya que con ellos se vivía la experiencia de estar en un romance pero sin perder la libertad que otorga la soltería, concluyó la psicoterapeuta.

