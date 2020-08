Los comportamientos en la cama que demuestran una actitud obsesiva

Sin lugar a dudas vivimos en una sociedad cada vez más sexualizada, pero lo que no sabíamos era que este fenómeno tiene consecuencias negativas. Los autores de un estudio, publicado en el 'Journal of Personality and Social Psychology', han analizado todas las aristas de la pasión sexual. Es decir, desde un deseo bien integrado con el resto de aspectos vitales (la armonía) hasta uno que permanezca aislado (la obsesión).

Este último enfoque ha ido aumentando conforme la sociedad se volvía más y más sexualizada, la cual conduce a la mecanización del acto, la gratificación inmediata (el orgasmo) y a una sensación urgente del coito como meta, obligándonos a ejecutar, en lugar de a controlar nuestra sexualidad, así menciona un artículo de 'El Confidencial', del cual compartimos un extracto.

Esta perspectiva es, según los investigadores, la culpable de la insatisfacción sexual. "El sexo es lo único que realmente me excita" o "tengo la impresión de que me controla" son comentarios tipo de aquellos que tienen una pasión sexual obsesiva, la cual sin duda puede limitar de forma significativa el placer del acto.

Esta fijación obsesiva, por ejemplo, puede perjudicar las relaciones de pareja o bien la capacidad para concentrarse en algo, pues hay quien de manera inconsciente ve imágenes de personas atractivas. Asimismo, el enfoque está relacionado con el procesamiento parcial de la información. Aquellos diagnosticados con este tipo de conducta son más propensos a percibir intenciones sexuales en interacciones sociales ambiguas, así como a advertir un componente sexual en palabras no explícitas como 'enfermera', 'tacones' o 'uniforme'.

También se vincula la obsesión con las acciones violentas bajo la amenaza del rechazo amoroso y con un menor éxito en las relaciones de pareja. Al contrario, aquellos con una pasión armoniosa mostraron en los ensayos un mayor control sobre sus impulsos.

