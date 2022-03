El cantatnte mexicano , Luis Miguel no puedo superar la demanda que le impuso su ex manager William Brockhaus, por la falta de pago de su comisión de 2012 a 2014.

Al parecer su manager debiá recirbir el 10 % de la ganancias , pero en el años 2012 y 2014 no puedo acceder a ellas , motivo por el cual este interpuso la demanda al intérprete.

La corte de New york, accdedió a la demanda del Sr. Brockhaus, el cual había pedido un monto de 5 millones de USD. El autor de 'Será que no me amas' tendría 30 dias de plazo para pagara la deuda.

