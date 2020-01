¡Porteñas de piernas largas: Macarena Gastaldo nos muestra como lucir un par de botas altas!

Por: @pepetorrejon | Ultimamente las rubias argentinas están dando de que hablar en nuestra página. Primero Paula Ávila con un look que dejó mucho que desear mientras se divertía junto a Julieta Rodríguez, luego Julieta Rodríguez con el ampay de Mario Irivarren y ahora, otra rubia argentina protagoniza una de nuestra notas por su bien logrado look. Hablamos de Macarena Gastaldo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la rubia modelo porteña compartió un look bastante llamativo y bien logrado, como se esperaría de una porteña. Ella combina una blusa blanca de mangas murciélago y cuello redondo con un short estilo culotte y una correa doble hebilla. El culotte sirve a su vez de complemento perfecto para las botas altas estilo bucaneras pero con plataformas, que hace ya un par de años que es tendencia en Argentina y que recién se está implantando en nuestro país. Y como detalle adicional, medias negras sobre las rodillas que le dan el toque cool al look elegido por Gastaldo.

Pero no siempre las botas altas son la mejor opción, como vimos en el look compartido de su compatriota Paula Ávila en su cuenta de Instagram, donde luce un crop top negro, de tiras y profundo escote en V, prenda que combina con una minifalda tubo a la cintura y un par de botas altas en gamuza con flecos y plataforma color marrón que, aparte de acortar visualmente la silueta de la ex chica dorada, le agrega ese toque 'hortero' como dirían nuestra hermanos españoles.