¡Modelos poco convencionales en el mundo de la moda! [VIDEO]

Por: @pepetorrejon | El mundo de la moda y la belleza siempre ha sido representado por personas casi perfectas, con determinadas facciones y que son consideradas un tanto inalcanzables. Pero en los últimos años, un puñado de modelos con diferentes características, vienen generando un importante cambio para la industria de la moda, al conseguir que la percepción de la belleza, sea más amplia e inclusiva.

Comencemos con Madeline Stuart, la australiana que, tras perder 20 kilos, se propuso luchar por su objetivo: mostrarle al mundo, a través del modelaje, que una persona con síndrome de Down puede ser hermosa.Y vaya que lo consiguió, pues el año pasado, se convirtió en la revelación del New York Fashion Week al ser la primera modelo con síndrome de Down en desfilar por esta pasarela, sirviendo de inspiración para miles de personas con este tipo de síndrome. Madeline a sus 18 años, inclusive fue elegida como imagen de la reconocida marca Ever Maya y hasta participó en el desarrollo de la colección.

Chantelle Brown-Young más conocida como Chantelle Winnie, ganó popularidad no solo por su participación en la temporada 21 del programa America's Next Top Model sino también por ser la primera modelo afroamericana con vitiligo en protagonizar la campaña para Desigual pues según el comunicado de la marca española, ella era la modelo perfecta para poder celebrar la diversidad en la moda y desafiar los convencionalismos que existen.

Desde su llegada al mundo de la moda, Tara Lynn siempre desafió los cánones de belleza establecidos y se podría considerar como la primera modelo de talla XL en protagonizar campañas para marcas como H&M, MANGO o Lucky Brand Jeans para su línea Curvy Otoño 2013.

Viktoria Modesta y Debbie Van Der Putten han desafiado las reglas de la estéctica desde su aparición.La primera nació con un problema en la cadera lo que conllevó a una amputación voluntaria para mejorar su movilidad. Viktoria, ha sido presentada como la primera estrella pop biónica

Por otro lado, Debbie Van Der Putten, quien perdió el brazo en un accidente de tránsito.alcanzó popularidad al participar en el programa holandés Miss Ability en 2007 y Britain's Miss Top Model 2008, ambos formatos enfocados en búsqueda de modelos con habilidades distintas.

Nacer con albinismo en áfrica es considerado como una maldición pero para Thando Hopa esto no fue un impedimento pues la abogada y modelo a medio tiempo en la industria de la moda sudafricana ha llegado a ser musa del diseñador Gert-Johan Coetzee. Ella confesó que en un principio, no veía con seriedad el mundo del modelaje pero luego de hablar con su hermana, quien le dijo "Mira esto como una oportunidad para cambiar la percepción del albinismo. Recuerda cómo creciste y como te trataron" ella cambió de opinión.

Molly Bair es una modelo estadounidense, nacida en Filadelfia, Estados Unidos en 1997, No es una belleza tradicional. Mide 1.83 y es excesivamente delgada. A consecuencia de esto, sufrió de Bullying durante toda su adolescencia, y era calificada como alien, mantis religiosa o rata pues sus facciones, grandes orejas, mirada intensa, rostro asimétrico pómulos prominentes, eran diferente al común denominador pero ha sido justamente esto lo que despertó la atención de la industria de la moda. Tanto, que tras su paso en la Semana de la Moda de Nueva York fue calificada como "The choosen to be looked" (o la modelo para ser el centro de atención).

Y para terminar, no podemos dejar de mencionar a quienes parecieran ser parte del común denominador, pero en realidad, Andreja Pejic, Lea T, Valentijn de Hingh y Hari Nef son 4 modelos transgénero que han revolucionado el mundo de la moda, llegando a ser musas de marcas como Jean Paul Gaultier, Givenchy, & Other Stories o Gucci.





Así que ya sabes, no existe ningún impedimento o condición física que te haga sentir menos bella. Ellas solo son algunos ejemplos de que en las ganas y actitud y sobretodo en la perseverancia se encuentra la clave del éxito.





¡TIENES QUE VER ESTO! ¡Los aciertos y desaciertos de las chicas reality! ¡No creerás cómo lucieron en algún momento! [VIDEO]